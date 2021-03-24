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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة شاب متحللة داخل فندق فى قنا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:34 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة شاب متحللة داخل غرفة بأحد الفنادي في مدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.
 
وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة، محمد جمال حسن، 31 عامًا، متحللة داخل غرفة كان يقيم بداخلها في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة قنا.
 
وفي السياق ذاته، تعكف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وذلك لكشف تفاصيل وغموض حادث العثور على جثة الشاب داخل الفندق.
 
فيما قد رجحت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أن الشاب قد تخلص من حياته داخل الغرفة التي يقيم فيها بداخل الفندق، ويجري استكمال التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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