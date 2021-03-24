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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل حصيلة قياسية هائلة للوفيات الجديدة بكورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:38 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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سجلت البرازيل، حصيلة قياسية هائلة للوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 3000 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 82493، ليصل العدد الإجمالي إلى 12130019 حالة.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 19 مارس 90570 حالة، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس 79069، وفي 21 مارس 47774، وفي 22 مارس 49293.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3251 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 298676 شخصا، ما رفع نسبة الفتك إلى 2.4%.

وسجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادات قياسية لمؤشر الوفيات الجديدة بالفيروس، حيث وصل يوم 19 مارس إلى 2815 حالة، وفي 20 مارس 2438، وفي 21 مارس 1290، وفي 22 مارس 1383.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الأمريكتين، كاريسا إتيان، الثلاثاء، من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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