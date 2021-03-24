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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:41 ص
آل باتشينو
آل باتشينو
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بمقره الكائن بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الوثائقي الطويل٬ ٬Looking for Richard أو «البحث عن ريتشارد» للنجم العالم آل باتشينو٬ ويعقب العرض مناقشة حول قصته ومسيرة آل باتشينو السينمائية، ويدير الندوة الناقد الدكتور نادر رفاعي.

الفيلم من إنتاج عام 1996، وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة، من بطولة كل من الفنانيين: «ماديسون أرنولد٬ أليك بلدوين٬ هاريس يوليون٬ جوردون ماكدونالد٬ وفنسنت آنجيل»، ومن تأليف وإخراج آل باتشينو.

يتناول الفيلم الفيلم دراسة عن مسرحيات الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير٬ وبالأخص مسرحيته «ريتشارد الثالث»، تهدف هذه الدراسة الوصول إلي أكبر عدد من المواطنين الأمريكيين العاديين لا المثقفين، خاصة وأن الشعب الأمريكي يدرك أن الجيل الأصغر سنًا لا يعرف من هو شكسبير ولا ما هي مسرحياته

تتراوح مشاهد الفيلم من خلال سلسلة من المناقشات حول قراءة السيناريو٬ وتفسيره للجمهور مثل مسرحية «الحقيقة» لمعرفة المزيد عن خلفياتهم ودور الدافع النفسي، حتى يتسنى لفريق العمل اللعب في الجزء الرسمي من العرض.

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