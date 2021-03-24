أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 24-3-2021

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

ووصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني في بنك أبوظبي التجاري، إلى 21.64 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 21.70 جنيه للشراء، و22.06 جنيه للبيع.

