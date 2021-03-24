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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 24-3-2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:34 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
منة سالم
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يقدم موقع " الدستور"، في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 24-3-2021، وفقًا للتقارير الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 24-3-2021


سعر اليورو الأوروبي اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بنحو 5 قروش ليسجل 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

وبينت مؤشرات التداول اللحظية لدى بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.62 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، كما سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى بنك المشرق، عند 18.67 جنيه للشراء، في حين عرض بنك الإسكندرية أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.61 جنيه للشراء.

ويقدم البنك الأهلي المصري سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم، عند 18.59 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو أمام الجنيه لدى بنك HSBC، بمستهل تعاملات اليوم، 18.26 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

ويعرض بنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم، عند 15.69 جنيه للشراء، بينما تداول بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.79 جنيه للشراء.

وبلغت مستويات سعر العملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي، فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بنحو 7 قروش ليسجل عند 21.68 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري عند 16.94 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع.

فيما يقدم بنك HSBC، أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.78 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.61 جنيه للشراء، لدى بنك الإسكندرية، فى حين بلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، بمستهل تعاملات اليوم، 21.62 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

قد يهمك.. سعر الريال السعودي اليوم

ووصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني في بنك أبوظبي التجاري، إلى 21.64 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 21.70 جنيه للشراء، و22.06 جنيه للبيع.

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