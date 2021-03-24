«التنمية المستدامة» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة جديدة بعنوان «التنمية المستدامة في مصر»٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.تدير الندوة الدكتورة نجوى عبد الله سمك، ويشارك فيها كل من: الدكتورة منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجاره جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون لاستشارات الاستدامة والتغيرات المناخية».تقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث «أونلاين» عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيس بوك.وبحسب خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وهي الأجندة الوطنية التي أُطلقت في فبراير 2016 طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، والتي تهدف إلي تحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته، وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.