ميسرة صلاح الدين يوقع أعماله المترجمة بمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب٬ ينظم بيت الياسمين للنشر٬ في الخامسة من مساء السبت المقبل٬ حفل توقيع لمؤلفات الكاتب الشاب٬ ميسرة صلاح الدين٬ والصادرة عن الدار وهي: "رسائل ستيفان زفايج خلال الحرب العالمية الثانية"٬ وعنها يقول ميسرة: أرسل ستيفان زفايج عشرات من الرسائل خلال فترة أقامته في البرازيل أغلبها موجه إلى عائلة لوت زوجته الحبيبة، وبالأخص أخيها مانفريد وزوجته هانا. وشاركته لوت في كتابة هذه الرسائل.وحرص من خلال الرسائل على وصف تفاصيل الحياة اليومية بشكل دقيق، ونقل صورة واضحة عن حياتهم وأفكارهم ومشاعرهم، وكذلك الشكوى من الآلام النفسية الناجمة عن الاغتراب وفقدان الوطن، وقد ظهر واضحًا معاناة ستيفان النفسية بسبب وصوله إلى سن التقاعد ومعاناة لوت بسبب الإصابة بمرض الربو وفشل كل العلاجات في شفائها"."الناقوس الزجاجي"٬ العودة٬ و100 عام علي وعد بلفور.يشار إلي أن "ميسرة صلاح الدين" صدر له خمسة دواوين شعرية بالعامية وهي: الأسد الحلو٬ حرب الردة٬ شباك خجل٬ أنا قلبي فارس٬ أرقام سرية. بالإضافة إلي مسرحياته الشعرية: جراج الأوبرا٬ ترام الرمل٬ الورد البلدي٬ بنادورا٬ الفيلسوف٬ خفيف الروح٬ بار الشيخ علي٬ أحوال شخصية والتي قدمت علي مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية أكثر من مرة.وعن تجربته الشعرية يقول الناقد عبد المنعم سالم: ميسرة صلاح من شعراء العامية الشباب الذين تتحرك الكلمات عندهم برشاقة في مختلف أحوال التعبير. وهو يعتمد على الاقتصاد اللغوى ولا يهدر طاقات قصـيدته اللغويـة. والوحدة العضوية أساسية عنده فقصيدته تنمو بوضـوح، ولا مجال للحذف أو الإضافة. فهى رغم بساطتها تخفـى جهـدا ً كبيرا مبذولا فيها.