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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

صحيفة إسبانية: انهيار القيمة السوقية لهازارد ووصولها إلى 48 مليون يورو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:08 ص
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أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن القيمة السوقية لنجم ريال مدريد البلجيكي إيدن هازارد انهارت وبلغت أدنى مستوياتها، حيث وصلت قيمته إلى 48 مليون يورو وهذه أقل قيمة وصل إليها هازارد منذ عام 2013، عندما بدأ مسيرته مع تشيلسي، قادما من ليل الفرنسي.

وأرجعت الصحيفة انهيار القيمة السوقية لهازارد بسبب حالته الفنية السيئة وإصاباته الكثيرة التي يتعرض لها، وهو ما انعكس على قيمته السوقية، التي انخفضت لأسوأ مستوى له خلال مسيرته الكروية.

وأضافت الصحيفة أن البلجيكي لا يزال يتعافى من إصاباته التي تعرض لها في الأسابيع الماضية، ولن يخضع لعملية جراحية، بل سيقوم بفترة علاج طبيعي لحل مشاكله في عضلات القطنية.

وتعتبر إصابة هازارد الأخيرة هي الحادية عشر منذ وصوله إلى مدريد في 2019، قادمًا من تشيلسي بقيمة 100 مليون يورو، وحتى الآن لم يقدم طموحات النادي الملكي.

وسجل هازارد حتى الآن 4 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، وأصبح داخل المرينجي اعتقاد بعدم القدرة على رؤية أفضل نسخة من هازارد في الموسم الجاري.

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