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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تؤكد تطلعها لتعزيز التنسيق مع الكونغو حول قضايا أفريقيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:06 ص
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، تطلع بلاده لمواصلة تعزيز التنسيق والتشاور مع جمهورية الكونغو حول أبرز القضايا التي تهم مستقبل القارة الأفريقية.

وأوضح بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن ذلك جاء خلال لقاء الجرندي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي.

وشدد الجرندي- على أهمية البعد الأفريقي في سياسة تونس الخارجية، وحرص الرئيس التونسي قيس سعيد على تفعيل التضامن الإفريقي، والارتقاء بالعمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات التنموية والأمنية التي تعرفها دول وشعوب القارة.

كما أكد الوزير التونسي حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، ودعم التعاون الثنائي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في كافة المجالات ولاسيما على الصعيد الاقتصادي وعبر تطوير الاستثمارات البينية.

وتولى وزير الشؤون الخارجية التونسي – بحسب البيان - تسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية التونسية إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تضمنت دعوة للمشاركة في أعمال الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس يومي 20 و21 نوفمبر من العام الجاري بجزيرة جربة، ونقل الجرندي للرئيس الكونغولي، تحيات الرئيس التونسي وتهانيه له بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي لسنة 2021.

من جهته، أعرب الرئيس الكونغولي عن تقديره للرئيس التونسي، مؤكدا حرصه على تلبية دعوة الرئيس قيس سعيد، لحضور قمة الفرنكوفونية بتونس.

كما نوه الرئيس الكونغولي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على الارتقاء، وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، خاصة في ظل رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطيّة للاتحاد الأفريقي هذا العام، وعضوية تونس غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020-2021.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يقوم بزيارة عمل إلي جمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراء عدة لقاءات رفيعة المستوي وللتباحث بخصوص تعزيز العلاقات الثنائية.

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