رئيس برشلونة يحدد مصير كومان لموسم 2021-2022

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا منح الضوء الأخضر لاستمرار رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة خلال الموسم القادم.وذكرت الصحيفة أن لابورتا اجتمع مع رونالد كومان للمرة الأولى بمقر النادي منذ تولي رئاسة برشلونة، وأبلغه ببقائه في الفريق خلال الموسم القادم 2021-2022.وأضافت الصحيفة أن الاجتماع كان جيدًا في حضور مدير كرة القدم ماتيو أليماني، ورامون بلانيز السكرتير الفني، رفقة لابورتا.وأكدت "ماركا" أن كومان يتمتع بثقة النادي بالكامل، حيث طلب المدرب الهولندي بأن يكون له الكلمة في التعاقدات الجديدة.