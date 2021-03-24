إصابة فالفيردى قد تعوق مشاركته أمام ليفربول فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة نجم وسط الفريق الأوروجوياني فيدي فالفيردي، الذي يتدرب في صالة الجيم كإجراء احترازي، وتصل مدة غيابه إلى أسبوعين، وهو ما يهدد مشاركته في مباراة ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأوسع انتشارًا، أن النادي الملكي يعاني من عدد من الإصابات منذ بداية الموسم، وحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ومؤخرًا أصيب نجم الفريق توني كروس، والذي عاد إلى العاصمة الإسبانية بعد استبعاده من المنتخب الألماني بعد إصابته، ويواصل إيدن هازارد وداني كارفاخال عمليات التعافي الخاصة بكل منهما.وأضافت الصحيفة أن اللاعب تدرب في الصالة الرياضية كإجراء احترازي بسبب مشاكل في ساقه، وهو ما قد يبقيه بعيدًا عن الملعب لمدة أسبوعين حسب التشخيص المبدئي.ويلتقي ريال مدريد في الدوري الإسباني مع إيبار في 3 أبريل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ومن المقرر أن يلتقي مع ليفربول بعد ثلاثة أيام.