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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا.. شرطة لندن تقبض على مشتبه بضلوعه فى جرائم إرهاب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:34 ص
شرطة لندن
شرطة لندن
وكالات
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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن إلقاء القبض على رجل للاشتباه بضلوعه في جرائم إرهاب وحيازة مواد متفجرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « تاس»، قالت الشرطة في بيان لها، إنه جرى التحفظ على الرجل للاشتباه في ارتكابه عملًا إرهابيًا أو التحضير له أو التحريض عليه.

وأضافت: «لا يزال رجال الشرطة المتخصصون يقومون بالمزيد من التفتيش في المبنى (حيث قبض عليه)، كما فرض طوق أمني حول المكان».

وقبض على الرجل البالغ من العمر 53 عامًا أمس الإثنين، للاشتباه في حيازته مادة متفجرة.

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