فوز ساسو نجيسو بولاية جديدة لرئاسة الكونغو

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في الكونغو، فوز الرئيس دينيس ساسو نجيسو بولاية جديدة، بعد حصوله على أكثر من 88 بالمئة من أصوات الناخبين.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» حكم ساسو نجيسو (77 عامًا) البلد المنتج للنفط الواقع في وسط أفريقيا على مدى 36 عامًا، وتوفي منافسه الرئيسي في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد جاي برايس بارفيه كوليلاس بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كورونا.وحصل كوليلاس على أقل من ثمانية بالمئة من الأصوات.وتولى ساسو نجيسو جندي المظلات السابق السلطة في الكونغو عام 1979، وخسر أول انتخابات تعددية في البلاد في عام 1992، لكنه عاد للمنصب في 1997 بعد حرب أهلية.وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.