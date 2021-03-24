«الأمن الفضائى» يجمع موسكو وواشنطن على طاولة الفيديو كونفرانس

أجرت روسيا والولايات المتحدة، مشاورات عبر نظام الفيديو كونفرانس حول الأمن الفضائي، وفق ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول "دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان أمن النشاطات الفضائية"، وأبديا اهتمامهما "بمواصلة الحوار حول هذه المواضيع".