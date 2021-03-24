لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

ألقى قبل قليل يائير لابيد رئيس حزب يوجد مستقبل "يش عتيد" وزعيم المعارضة الإسرائيلية، خطاباً بمقر الحزب بين أنصاره، مؤكداً أنه حقق نجاحاً كبيراً، وأن حزبه أصبح القوة الثانية في الكنيست.بعد 9 أشهر أسقطنا الحكومة، واعتقد أن الحزب يلينا لا يصل حتى إلى نصف حجمنا، ونحن نفعل ذلك بشكل مسؤول، ولازلنا نحتفظ بإمكانية احداث تغيير في إسرائيل ونشكل حكومة. وقد نفعل هذا دون أن نسيء إلى أحد.وأضاف "لابيد": حتى الآن نتنياهو لايملك 61 مقعد، ونحن نجحنا ولكن سننتظر النتائج الحقيقية، فلن يقوم في إسرائيل حكومة تقوم على تيار "كهانا" العنصريين – يتحدث عن حزب القوة اليهودية.يذكر أن حزب يش عتيد (يوجد مستقب) حصل على (16-18) مقاعد بحسب نتائج العينة الأولية رغم نتائج الاستطلاعات التي توقعت أنه قد يحصل على 20 مقعد.