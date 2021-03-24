جونسون: نحن على طريق استعادة حرياتنا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإحياء ذكرى المواطنين الذين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، بطريقة "مناسبة ودائمة"، مؤكدًا "أننا على طريق استعادة حرياتنا".وحسبما أفادت صحيفة " ديلي ميل " قال في مؤتمر صحفي إنه سيتم الاحتفال بـ"الفترة بأكملها في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه " شهر بعد شهر كانت معركتنا الجماعية ضد فيروس كورونا أشبه بالقتال في الظلام ضد عدو قاس وغير مرئي حتى ساعدنا العلم في إشعال الأضواء وتحقيق مكاسب، حتى أصبح لدينا اليد العليا".وأشار إلى "أننا على طريق استعادة حرياتنا"، مضيفا: "سنحقق أهدافنا وسنقدم الجرعة الأولى من اللقاح لكل شخص يزيد عمره عن 50 عاما بحلول منتصف الشهر المقبل وسنقدم الجرعة الأولى من اللقاح لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر يوليو".هذا وتراجع مؤشر الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى مستوى 17 حالة، ما يمثل أقل حصيلة منذ حوالي 6 أشهر.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 28 مليون شخص، بينهم 2.3 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.