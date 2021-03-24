محافظ الوادى الجديد يقرر تعطيل العمل بدور الحضانات.. اليوم

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعطيل العمل بدور الحضانات ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تشهدها المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوي لتجنب آثارها المحتملة، حفاظًا على سلامة وصحة الأطفال.وأهاب المحافظ بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.