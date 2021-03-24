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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يقرر تعطيل العمل بدور الحضانات.. اليوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:51 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعطيل العمل بدور الحضانات ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تشهدها المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوي لتجنب آثارها المحتملة، حفاظًا على سلامة وصحة الأطفال.

وأهاب المحافظ بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

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