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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخزانة الأمريكية: لا خطط حاليًا لإطالة فترات استحقاق سنداتنا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:48 ص
جانيت يلين
جانيت يلين
وكالات
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أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أنه لا توجد حاليا خطط لإطالة فترات استحقاق سندات الخزانة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" في إجابة على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي أو وزارة الخزنة يعتزمان إطالة فترات استحقاق سندات الخزانة قبل ارتفاع أسعار الفائدة، قالت يلين: "الخزانة تدرس هذه المسألة وليس لديها أي خطط حاليا لأن تفعل ذلك".

وقالت الخزانة الأمريكية في فبراير الماضي إنها تخطط لاقتراض 274 مليار دولار في الربع الأول من 2021، وهو ما يقل كثيرا عن تقديراتها في نوفمبر البالغة 1.127 تريليون دولار.

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