هشام عزمى: الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعى فى قلب خطط الدولة

قال الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعى تأتى فى قلب خطط الدولة ووزارة الثقافة المصرية، لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الاقتصادى والحيوى، من أجل التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى.وأوضح "عزمى"، خلال حفل ختام مشروع "كريتيف سيركلز" وتوزيع جوائز مسابقة "الشركات الإبداعية الناشئة" أن استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 أشارت فى أكثر من موضع إلى ضرورة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الإبداعى في مصر وتحديدًا فى المحاور التالية: المحور الثامن فى البعد الاجتماعى الذى يشير إلى ضرورة تحول عناصر الثقافة بحلول عام 2030 إلى مصدر قوة لتحقيق التنمية، وأن تكون عناصر الثقافة بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد القومى وأساس لقوة مصر، وفى البند السابع من برامج الثقافة يأتى المكون المحدد الدقيق المتعلق بتمكين وبدعم الصناعات الثقافية، كما جاء فى الاستراتيجية بشكل عام ويصنف على أنه وثيق الصلة بمنظومة الاقتصاد الإبداعى المشروع القومى لريادة الأعمال.وأشار إلى أن "الدولة تعمل على تنمية مفاهيم ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، وتدريبهم على الاستعداد لطرح الأفكار وتبنى حلول لمشكلات المجتمع، وفى كل ما سبق أشارت إلى الدور الذى يلعبه الاقتصاد الإبداعى فى خلق الوظائف، والإسهام فى الناتج المحلى ورسم صورة ذهنية عن مصر فى الداخل والخارج بشكل إيجابى، وفى هذا السياق احتضنت وزارة الثقافة المصرية، الحاضنة الأولى للاقتصاد الإبداعى والصناعات الثقافية فى مصر برنامج (كيريتيف سيركيلز)، حيث نحتفل اليوم بالإعلان عن جوائز مسابقة الشركات الإبداعية الناشئة التى نظمتها الحاضنة".وأضاف عزمى: أن فكرة البرنامج تتمحور حل مساعدة الشباب رواد الأعمال الثقافية والإبداعية على اكتساب المهارات الضرورية والمعارف والعلوم الأساسية على تنفيذ مشروعاتهم ومنتجاتهم الإبداعية، من خلال البرنامج التدريبى (الرحلة) - "The journey"، الذى يشتمل على مقدمة لبعض المواد والبرامج التسويقية التى تساعد الدارس على فهم بعض الأمور التى تتعلق بهذا النوع من الصناعات الثقافية المهمة.