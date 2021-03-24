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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يعزز حضوره فى البحر الأسود ردًا على روسيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:44 ص
الناتو
الناتو
وكالات
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صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، بأن حلف الناتو وجه رسالة واضحة إلى روسيا من خلال تعزيز حضوره في البحر الأسود.

وقال «ستولتنبيرج» في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، إن الناتو عزز حضوره في منطقة البحر الأسود، وهناك 3 دول مطلة على شاطئ البحر أعضاء في الناتو، وهي تركيا ورومانيا وبلغاريا، وبلدان أخريان شريكان قريبان للناتو، وهما أوكرانيا وجورجيا.

وتابع: «قمنا بتعزيز تواجدنا على الأرض وفي المياه وفي الأجواء، وقمنا أيضًا بتعزيز التعاون مع الشركاء في جورجيا وأوكرانيا، ونحن سنواصل ذلك ونفكر في كيفية توسيع الشراكة عبر الدعم السياسي والعملي».

وقال: «إن أوكرانيا وجورجيا شريكان رئيسيان للناتو، ونحن نؤيد إصلاحاتهما لتتمكنا من المضي قدمًا إلى الأمام في طريقهما الأوروبي الأطلسي».

وأضاف أن الناتو يوجه رسالة واضحة إلى روسيا من خلال نشر مجموعات إضافية من القوات وإجراء مزيد من المناورات وتنشيط التعاون مع الشركاء، مؤكدًا: «أعتقد أن ذلك يوجه رسالة إلى أي خصم محتمل للناتو».

وكان ستولتنبيرج قد أعرب مرارًا عن قلقه إزاء الحضور الروسي في منطقة البحر الأسود، مؤكدًا عزم الناتو على تعزيز تواجده العسكري هناك.

وأعربت موسكو عن قلقها إزاء زيادة الناتو لقدراته العسكرية في أوروبا، مشيرة إلى أنها لا تهدد أحدًا، لكنها لن تترك دون اهتمام الأعمال التي قد تكون خطيرة على مصالحها.

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