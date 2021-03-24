منفذ هجوم كولورادو من مواليد سوريا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سجلات محكمة أمريكية أظهرت أن المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، أحمد العلوي العيسى، هو مواطن أمريكي ولد في سوريا عام 1999.وأكد مدعي دائرة بودلير، مايكل دوجيرتي، أن العيسى، البالغ 21 عاما من عمره، مقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المتهم عمل لوحده، وهو يخوض حاليا العلاج في مستشفى محلي ومن المقرر إحالته إلى سجن دائري في وقت لاحق من الثلاثاء.ونقلت شبكة CNN عن مصدر في قوات إنفاذ القانون إنه تم العثور على أسلحة بعد تفتيش منزل المشتبه به في ضاحية دنفر، مشيرا إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم هو مسدس من طراز AR-15.