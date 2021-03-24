داليا مجدى عبدالغنى تكتب: حذار من العناد

أبشع جريمة في الوجود هي "القتل"، ولكن هل مصطلح القتل هنا ينصب فقط على المعنى المادي أم تُراه يمتد تلقائيًا إلى المعنى المعنوي!! الحقيقة أن القتل هو نزع الروح من الجسد، وهذا ليس تقديسًا للجسد، بقدر ما هو إيمانًا بأن هذا الأمر يندرج تحت الفعل المادي الملموس، الذي لا مراء فيه أو التباس.ولكن إذا نظرنا في أغلب القضايا المطروحة بساحات المحاكم، سنكتشف أن أغلبها كان لأسباب معنوية، أكثر منها مادية، فالواقع والإحصائيات أثبتت أن "العناد" والرغبة في السيطرة، والتحدي، وشهوة الانتقام هم أحد أهم أسباب ارتكاب الجرائم، وإطالة أمد التقاضي، سواء في الحياة، أو في ساحات المحاكم، أو في المُنازعات الدولية.وللأسف، فإن "العناد" قتَلَ أسمى وأنبل المشاعر الإنسانية على الأرض، فالخلافات الزوجية التي تصل إلى الانفصال، تعود أغلبها إلى عناد كلا الطرفين أو أحدهما، وجرائم القتل تعود أغلب أسبابها إلى العناد، الذي ولَّد الرغبة في الانتقام التي وصلت إلى حد القتل.والدليل على أن "العناد" له النصيب الأكبر الذي يصل إلى نصيب الأسد في قتل أغلب المشاعر النبيلة على الأرض، أننا أحيانًا نجد شخصًا يملك من الثروة ما لا طائل لها، ورغم ذلك يُنازع أشقاءه في إرثهم البسيط، ويدفع ما يُضاهي قيمة هذا الإرث مئات المرات في ساحات المحاكم حتى ينتصر عليهم، وكل ذلك رغبة منه في إثبات قُوته، ومدى قُدرته على التحدي.وكان للعناد أيضًا النصيب الأكبر في ضياع قصص الحُب الرومانسية التي دُفِنَتْ وماتت في مهدها.فقد كانت هناك جزيرة تعيش عليها جميع المشاعر الإنسانية، وفي يوم من الأيام هبت عاصفة شديدة على الجزيرة، وكانت الأخيرة على وشك الغرق، وكل المشاعر كانت خائفة جدًا إلا "الحُب" كان مشغولاً بصُنع قارب لكي يهرب فيه كل المشاعر، وبعد أن انتهى "الحب" من صُنع القارب، وصعدت جميع المشاعر على متنه.. إلا شُعور واحد فقط هو الذي ظل وحيدًا على الجزيرة، فنزل "الحُب" ليرى من هو هذا الشعور الذي تخلف عنهم، واكتشف أن هذا الشعور هو "العناد"، وحاول "الحُب" أن يُقنع "العِناد" بالهرب معهم بكُل الطرق، إلا أن "العناد" أصر على موقفه وعناده.. في الوقت الذي كانت فيه المياه ترتفع أكثر وأكثر، ثم طلبت جميع المشاعر من "الحُب" أن يصعد القارب ويترك "العناد"، ولكن "الحُب" خُلِقَ ليحُب، لذا رفض الهروب معهم، وظل على الجزيرة مع "العناد"، وفي النهاية هربت جميع المشاعر، ولكن "الحُب" مات غريقًا مع "العناد" على الجزيرة.وهذه الأسطورة البسيطة تُؤكد مغزى حقيقي ألا وهو أنه لا شيء في الوجود يستطيع أن يقتل المشاعر الإنسانية النبيلة سوى "العناد"، وصدق من قال: "العناد يُورث الكُفر".فـ"العناد" سلاح قاتل وفتاك، يستطيع أن يُفني أي شيء من جُذوره، فهو وحده مَنْ يجعل الدماء تسيل كالماء، وهو الذي يقتل الذكرى الجميلة، ويجعل التحدي يحل محلها.فـ"العناد" قاهر للحب، وقاتل للإنسانية، ومَنْ يترك نفسه فريسة له يتحول إلى أداة لا تتصرف إلا وفقًا لما يُمليه عليه عناده وأفكاره المُتسلطة، التي ترغب في إثبات ذاتها على حساب الحق، والعدل، والضمير، والإنسانية، والمنطق.فـ"العناد" يبحث عن النصر على حساب كل شيء وبأي وسيلة، فهو أكبر تطبيق عملي لنظرية "ميكيافيللي": "الغاية تُبرر الوسيلة".فإذا أردت أن تعيش في سلام وأمان، وتُحافظ على مُكتسباتك ومبادئك كإنسان، فاحذرْ أن تقترب من سلاح فتاك يُسمى "العناد"، فلو تسلل إلى أعماق روحك، فلن يتركك إلا بعد أن ينْزع قلبك من بين ضُلوعك.