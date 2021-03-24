الانتخابات الإسرائيلية تشهد أدنى نسبة تصويت منذ 2013

كشفت البيانات الرسمية الإسرائيلية عن أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية بلغت 67.2 بالمئة، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت النتائج الأولية للانتخابات إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.أما معسكر اليمين، الذي يقوده نتنياهو (الليكود وأحزاب يمينية متطرفة) فيحصل على ما بين 53 إلى 54 مقعدا، وهو ما يحول بينه وبين القدرة على تشكيل الحكومة، حيث يحتاج إلى تأييد 61 عضوا.وباتفاق القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 59 مقعدا، لكن هذا المعسكر غير متجانس ويضم أحزابا وسطية ويسارية ويمينية وعربية، وهو ما يجعل اتفاقها على شخصية محددة لقيادة الحكومة، أمرا صعبا للغاية.من جهته، قال نتنياهو إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية تعد "نصرا عظيما لليمين"، معربا عن شكره لمن صوتوا لمصلحته.