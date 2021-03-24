«انفوجراف».. كم عدد جرعات لقاح كورونا التى تسلمتها مصر من الصين؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الإثنين، إن مصر تسلمت 600 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا «سينوفارم»، كهدية من دولة الصين إلى مصر خلال الفترة الماضية.وفي الانفوجراف التالي نوضح عدد الجرعات التي حصلت عليها مصر من شركة سينوفارم الصينية، وذلك خلال الأشهر الماضية بداية من ديسمبر الماضي.٢٠ مارس ٢٠٢١، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، السبت، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، هدية من الصين.٢٣ فبراير ٢٠٢١، تسلمت مصر الجرعة الثانية، 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان لها.١١ ديسمبر ٢٠٢٠، استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يرافقها وفد صيني إماراتي، الشحنة فور وصولها مطار القاهرة الدولي، وهي الدفعة الأولى من اللقاح وتقدر بـ50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.