إيران: المقاومة اليمنية انتصرت والحكام السعوديون متحيرون

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة اليمنية انتصرت اليوم، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال عبد اللهيان إنه "بعد مرور 6 أعوام من العدوان الأمريكي - السعودي على اليمن الصامدة، رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في جدة، على احتجاجه، قائلا: سنقضي على الحوثيين خلال 15 يومًا".وأضاف أنه قال حينها إن "الحرب ليست هي الحل، فلننتظر المستقبل، الحل الوحيد هو الحل السياسي".وتابع: "انتصرت اليوم المقاومة اليمنية، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة".