الشاعر السعودى جبران محمد على بضيافة برنامج اقرأ معانا

يحل الشاعر السعودي جبران محمد علي قحل٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «قحل» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: أول البدء ــ لهفة الميعاد ــ لمي نشيدك ــ إرتياب.ولد الشاعر جبران محمد علي قحل في قرية المحامل بمنطقة جازان٬ تخرج في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين. كتب كلمات أوبريت جازان الشتوي الأول٬ كما شارك في مهرجان الجنادرية في الرياض. له أكثر من مجموعة شعرية من بينها: "هزي إليك بطلي" و"مغنيات". بالإضافة إلي عدد من المسرحيات الشعرية للأطفال٬ والأوبريتات الوطنية.ومن إحدي قصائد "قحل" نقرأ: أَمِّمي دُهنَكِ.. في زيتك ما يكفي.. لإنقاذ الحِكاياتِ.. وللغربةِ..ان تقْطُرها.. لثغةُ فيهْ.. كلنا المنفيُّ في العمرِ.. على عيدكِ.. توَّاقٌ إلى تمركِ..مجنونٌ بلا خمركِ...لكنْ أبدًا..يكمن في.. ينْعِك ِ..مايُرضي..وفي منعك..ما يُفضي..فبُثِّي بعضَ درَّاقِكِ..هيا.. وامنحينا قلب نيرانك..حتى نبذلَ الفجر َ.. إلى جمركِ..أسْلمنا نواصينا..فَتُلِّي..ثمَّةَ الحُب..ولا تستغفري..من عاشقيكْ...