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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن تنفيذ «عملية نوعية» ضد داعش فى نينوى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:17 ص
جهاز مكافحة الإرهاب
جهاز مكافحة الإرهاب في العراق
أ ش أ
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، تنفيذ عملية نوعية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى.

وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "منذ أكثر من 10 أيام يحكم جهاز مكافحة الإرهاب⁦‬⁩ الطوق على بقايا عصابات ‫داعش‬⁩ في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد".

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