العراق يعلن تنفيذ «عملية نوعية» ضد داعش فى نينوى

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، تنفيذ عملية نوعية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى.وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "منذ أكثر من 10 أيام يحكم جهاز مكافحة الإرهاب⁦‬⁩ الطوق على بقايا عصابات ‫داعش‬⁩ في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد".