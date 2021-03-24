العراق يعلن تنفيذ «عملية نوعية» ضد داعش فى نينوى
الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:17 ص
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، تنفيذ عملية نوعية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى.
وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "منذ أكثر من 10 أيام يحكم جهاز مكافحة الإرهاب الطوق على بقايا عصابات داعش في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد".
وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "منذ أكثر من 10 أيام يحكم جهاز مكافحة الإرهاب الطوق على بقايا عصابات داعش في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد".