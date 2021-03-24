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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الكونغولى يلتقى وفدًا من الخارجية الأمريكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:14 ص
الرئيس الكونغولي
الرئيس الكونغولي
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بحث الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي، مع وفد من الخارجية الأمريكية برئاسة السفير دونالد بوث، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة كينشاسا، قضايا القارة والرئاسة الدورية للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس الوفد الأمريكي - حسب بيان للرئاسة الكونغولية - إن الزيارة تأتي في إطار متابعة المباحثات التي تمت خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الكونغولي، ونائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قبل بضعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على إرساء أسس جديدة للتعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع بلدان الاتحاد الإفريقي.

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