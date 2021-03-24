السودان والصين تبحثان تطوير العلاقات العسكرية

بحث الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، مع الملحق العسكري الصيني في السودان، سُبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الصيني.وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أشاد بجهود الملحق العسكري الصيني المبذولة في هذا المجال.