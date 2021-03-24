أوبرا دمنهور تستضيف حفلًا فنيًا لذوى الهمم (صور)

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم لذوى الهمم ورعايتهم وصقل وتنمية مواهبهم وتنميتها، وذلك من خلال البرامج الثقافة والفنية والرياضية المختلفة.وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادف، والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقٍ والعمل على تفعيل دور أبنائنا الموهوبين من ذوي الهمم بالمشاركة فى الحفلات والفعاليات التى يتم تقديمها.وفي ذات السياق، صرحت المهندسة إيمان مكاوي، مدير دار أوبرا دمنهور، بأن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نظمت، اليوم، تحت رعاية اللواء المحافظ، حفلًا فنيًا ولأول مرة بمشاركة طلبة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين تدربوا فى مركز تنمية المواهب التابع لأوبرا دمنهور، تحت قيادة الدكتورة ميرفت فريد، بجانب مشاركة طلبة فصلي الغناء العربي والكورال تحت قيادة وتدريب الدكتور محمد حسنى.يأتي ذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، حيث قامت بدمج هؤلاء الطلبة فى النشاطات الفنية، إيمانا بأهمية دور هذا الصرح الفني العظيم فى دعم كافة أبناء المجتمع وتنمية مهاراتهم ومواهبهم التي منحها الله إياهم.و بدأ الحفل بمجموعة ‏متنوعة من الأغاني التي أداها طلبة ذوي القدرات الخاصة هي: مصر تتحدث عن نفسها، مصر يا أم الدنيا، علمونا في مدرستنا، المدن، امسك في حلمك، ست الحبايب، يا نيل يا أسمراني، ألو ألو، ميدلي سيد درويش، أنا ابن مصر، يا حبيبتي يا مصر، و‏أداء كل من: هند أنور، وشوكت إبراهيم، ويوسف، وبسمة، ورقية أحمد، وجنة يوسف، وهبة ربيع، وبسملة محمد، وأحمد الفوال، وعاطف توني، وخلود عبده ومنة محمد.‏كما أحيا الفاصل الثاني من الحفل كورال أطفال مركز تنمية مواهب دار أوبرا دمنهور الذين شدوا باجمل الأغاني المتنوعة هي: ‏أحلف بسماها، ‏أحن قلب، يمامة بيضا، يا حبيبتى يا مصر، ماما يا حلوة، ست الحبايب،الدنيا ربيع، نشيد الكشافة، يا زعرة الجبل من المسرحية الغنائية، فيها حاجة حلوة، و‏شدا بها كل من منير مراد وبليغ حمدي ومحمد فوزي والكورال.‏كما شارك فصل الغناء العربي بباقة متنوعة من الأغانى والموشحات منها: موشح عجبا لغزل، أما براوة، مصر التي في خاطري، موشح لما بدا يتثنى، قال جاني بعد يومين، يا مسافر وحدك، موشح شاغلي بالحسن بدر، نسم علينا الهوى، موشح يا غريب الدار، حبيبي يسعد أوقاته، طقطوقة يا حلاوة الدنيا من أوبريت "يوم القيامة".