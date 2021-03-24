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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«لماذا يكرهه الإخوان؟».. محمد الباز يكشف دور باسم يوسف الخفي بعد ثورة يناير
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:10 ص
محمد الباز
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» سر كراهية الإخوان للإعلامي باسم يوسف.
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