"ليبرمان": سأدعم أي حكومة ليبرالية صهيونية

ألقى رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان قبل قليل خطاباُ مقتضباً في مقر الحزب، مؤكداً أنه سيدعم أي حكومة ليبرالية صهيونية مشدداً أنه يحترم كل نتائج الانتخابات، ويحترم إرادة الجماهير.مضيفاً أن الحزب سيستمر، وسيبقى على الوعود التي قطعها لناخبيه، مؤكداً أنه من الأفضل انتظار النتائج النهائية للانتخابات.ولم يوضح "ليبرمان" موقفه من نتنياهو أو من كتلة اليسار، بعكس الانتخابات السابقة في أبريل وسبتمبر 2019، وأبريل 2020، عندما هاجم "نتنياهو" وأعلن أنه لن ينضم لحكومته.وحصل حزب ليبرمان على (7-8) مقاعد وفقاً للعينات الأولية، ويذكر أنه حزب "إسرائيل بيتنا" هو حزب المهاجرين الروس، وأجندته خلال الجولات الانتخابية التي جرت العاميين الماضيين كانت موجهة ضد المتدينيين اليهود.