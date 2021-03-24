«العبار»: «هشام طلعت مصطفى من أفضل رجال الأعمال.. وشجاع لبنائه مدينتي»

أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، بنجاحات هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بناء مشروعات عمرانية كبرى وتغلبه على أي معوقات لتنفيذ مشروعاته، واعتبره "العبار" من أفضل رجال الأعمال في مصر بجانب عائلتي السويدي وساويرس.





وكشف "العبار"، لأول مرة عن إعجابه بمشروع مدينتي قائلًا: "أمازح هشام طلعت مصطفى بخصوص مشروع مدينتي، وأقول له والله يا هشام لو الحكومة منتحتني الأرض ببلاش لم أكن سأنفذ هذا المشروع"، مضيفًا :"موقع مدينتي بعيد جدًا ولا توجد هناك بنية تحتية كم هو شجاع لإنشاء مشروع كهذا في هذه المنطقة، وهذه ليست مجاملة".





جاء ذلك خلال ردًا على سؤال الإعلامية ياسمين شحاتة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلة "أنجما"، حول من هي الشخصيات العربية التي يعجب بها محمد العبار ولماذا، قائلًا إن هناك قائمة طويلة؛ لأن رجال الأعمال العرب في المنطقة شجعان، لأن العمل في الشرق الأوسط به تحديات كثيرة، فالمنطقة مصنفة على أنها منطقة بها مشاكل ومتاعب، متابعًا :"الأخبار كلها في سي ان ان وبي بي سي عن الوطن العربي".





وتابع بالنسبة للإمارات هناك عائلات مثل الغرير والفطيم، الذين بدأوا من لاشئ، ونفس الأمر في مصر هناك عائلات بنوا صناعات من لا شئ مثل عائلتي السويدي وساويرس وهشام طلعت مصطفى.





وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها كبار رجال الأعمال المصريين والعرب بهشام طلعت مصطفى، إذ سبق أن قال عنه الراحل شيخ المعماريين حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية:"لم أكن أعتبر هشام طلعت مصطفى ناجحًا بحق إلا بعد مشروعي الرحاب ومدينتي اللذين نجح فيهما في بناء مجتمع سكني متكامل وبإدارة محترفة، مضيفا :"هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري مصري بسبب النجاحات الضخمة لمشروعيه الرحاب ومدينتى".





ونفس الأمر أكده رجل الأعمال سميح ساويرس، مضيفًا :"ما فعله هشام طلعت مصطفى فى مدينتى يجعله يستحق جائزة أفضل مطور عقاري بمصر".



