الدستور فى جولة داخل جناح ديكورات الحدائق بمعرض الزهور

استمر توافد المواطنين على معرض زهور الربيع في دورته الـ88 في الإسبوع الثاني لإفتتاحه وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث تنوعت الزهور والنباتات المميزة بين أروقة حديقة الأورمان النباتية بالجيزة التي يقام بها المعرض هناك.لم يقتصر المعرض على النباتات فقط بل توفرت الأدوات الخاصة بالزراعة وأدوات الديكور الخاصة بالمزارع والحدائق وحتى المنازل حيث تجولت «الدستور» داخل جناح الديكورات الزراعية وأدواته.كان من بينها جناح خاص بعمل أحواض الزرع والتي ذات المظهر الصخري وكذلك تماثيل للطيور وآبار وغيرها.يقول عبدالعظيم حامد أحد العارضين: إنهم يقومون بصناعة كافة المنتجات من مادة "بولي اية ثري" حيث يتم وضع المادة في قالب خاص ويتكون كافة الأشكال وفي النهاية تخرج بشكلها النهائي أمي بصورة صخرية او جيرانيتية ورخامية.وأضاف يتميز هذا النوع بجودته العالية حيث لا يتأثر بالعوامل الخارجية من المشمس والأمطار وتحافظ على شكلها لفترات طويلة، كذلك يتم ادخال الحديد والأخشاب في صناعات أخرى كأقدام الطيور والبئر والسياج الخاص بالحدائق.وافتتح معرض زهور الربيع يوم السبت الماضي في نسخته الـ88 بحديقة الأورمان في الجيزة، بحضور وزير الزراعة وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.ويشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيف أمنى منذ الصباح الباكر استعداد لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.