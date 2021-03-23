رئيسة حزب العمل: احترم إرادة الأغلبية وسأبني معسكر اليسار من جديد

ألقت قبل قليل رئيسة حزب العمل الإسرائيلي (اليساريي) ميراف ميخائيلي خطاباً لأعضاء حزب العمل في مقره، وأعربت عن احترامها لنتائج الانتخابات، وأنها في النهاية عليها أن تحترم إرادة الأغلبية في إسرائيل.وأضافت أنها ألتقت اليوم بعدد من الشباب المؤيدين لحزب العمل، ورأت أن لديهم أحلام تتعلق ببناء معسكر اليسار في إسرائيل، مؤكدة أن الكثيرين لم يكن لديهم ثقة في اليسار وأنها ستبني هذه الثقة مجددا.وحصل حزب العمل على 7 مقاعد، وسط انهيار معسكر اليسار بحسب نتائج العينات في الانتخابات الإسرائيلية.وبحسب أخبار القناة 12، بلغت نسبة المشاركة في المجتمع العربي 44٪ فقط، وهي أحد الأسباب التي قد تسببت في سقوط اليسار الإسرائيلي.