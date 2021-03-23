نتنياهو يهنئ حلفائه بفوز اليمين في انتخابات الكنيست

أجرى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، اتصالا هاتفيا بكل من بتسلئيل سموتريتش رئيس كتلة الصهيونية الدينية، وأرييه درعي رئيس حزب شاس اليميني، فور الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست.وهنأ نتنياهو، في أول مكالمة له بعد النتائج الأولية، رئيسي الحزبين بالفوز في انتخابات الكنيست، وفق الإحصائيات الأولية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وحصلت كتلة نتنياهو - تيار اليمين - على 62 مقعدًا، بينما حصلت الكتلة المعارضة له من اليسار والوسط على 59 مقعدًا.ويحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحصول على 61 مقعدا في الكنيست على الأقل للتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، دون الحاجة لوجود تناوب على رئاسة الوزراء، أو اللجوء إلى إعادة الانتخابات.وأجريت اليوم، انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، بمشاركة 39 قائمة، وهي الانتخابات الرابعة خلال عامين.