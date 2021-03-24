مقتل طارق.. مفاجأة جديدة فى مسلسل «الآنسة فرح»

كشفت أحداث حلقة اليوم من مسلسل "الآنسة فرح" عن مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، فبعد نجاة طارق من الموت في الموسم الماضي، نجحت هذه المرة محاولة قتله ولكن في ظروف غامضة جدًا، حيث خرج من الامتحان بعدما خطط لدراسة الإرشاد السياحي بسبب خبرته السابقة في العمل بالسياحة، وعندما هاتف فرح ليطمئنها عليه، سقط مرة واحدة، وتجمّع حوله زملائه، لنكتشف فيما بعد إنه مات مقتولًا.ومن المقرر أن تجيب لنا الحلقات المقبلة عن أسئلة كثيرة تدور في بالنا، مثل من الذي قتله؟ خاصةً ونحن لا نعرف أي جديد عن عاصي الغول أو سليم، وكيف مات؟ فلم نر القاتل ولا نعرف أداة الجريمة؟ وكيف ستتجاوز فرح تلك المحنة، خاصةً وكل حياتها متعلقة على طارق؟!ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.