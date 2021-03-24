رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مقتل طارق.. مفاجأة جديدة فى مسلسل «الآنسة فرح»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:31 ص
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
دعاء عبد المقصود
طباعة
كشفت أحداث حلقة اليوم من مسلسل "الآنسة فرح" عن مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، فبعد نجاة طارق من الموت في الموسم الماضي، نجحت هذه المرة محاولة قتله ولكن في ظروف غامضة جدًا، حيث خرج من الامتحان بعدما خطط لدراسة الإرشاد السياحي بسبب خبرته السابقة في العمل بالسياحة، وعندما هاتف فرح ليطمئنها عليه، سقط مرة واحدة، وتجمّع حوله زملائه، لنكتشف فيما بعد إنه مات مقتولًا.

ومن المقرر أن تجيب لنا الحلقات المقبلة عن أسئلة كثيرة تدور في بالنا، مثل من الذي قتله؟ خاصةً ونحن لا نعرف أي جديد عن عاصي الغول أو سليم، وكيف مات؟ فلم نر القاتل ولا نعرف أداة الجريمة؟ وكيف ستتجاوز فرح تلك المحنة، خاصةً وكل حياتها متعلقة على طارق؟!

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح

موضوعات متعلقة

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء

حسن عبد الموجود: لم استعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومى للسينما الـ23 وتسلم جوائزه للفائزين

يوم ميلاده عيدًا للكاريكاتير.. تعرف على قصة حياة الفنان «رخا»