بعد وفود 10 ملايين معتمر.. هل تشهد السعودية انفراجة فى موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا"، وصل إلى 10 ملايين معتمر، كما حددت الفئة العمرية للمعتمرين ما بين 18-70 عامًا، مشددة على أنه لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70 عامًا.بدوره، أوضح باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق ورئيس لجنة السياحة الدينية، أنه فى ظل الإجراءات الأحترازية التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمجهودات التى بذلتها لمكافحته، وتنظيم رحلات العمرة فى ظل إجراءات صارمة، لن تسمح بتواجد أعداد كبيرة خلال موسم الحج المقبل، ولكن من المرجح أن تسمح بأعداد قليلة للغاية من كل دولة، وذلك كتنظيم رمزى لشعائر الحج ليس أكثر.واضاف السيسي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما يعتقده البعض بأنها ستسمح بالتنظيم بأعداد الحجاج كما كان من قبل فهذا خاطئ، لافتًا إلى أن المملكة تعتمد حتى الآن على فحص فيروس كورونا - المسحة - كشرط لأداء العمرة، ومازالت تدرس إمكانية الاعتماد على اللقاح المضاد للفيروس، خلال رحلات أو موسم الحج المقبل.