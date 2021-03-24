رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد وفود 10 ملايين معتمر.. هل تشهد السعودية انفراجة فى موسم الحج

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:36 ص
موسم الحج
موسم الحج
رامى حسين
طباعة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا"، وصل إلى 10 ملايين معتمر، كما حددت الفئة العمرية للمعتمرين ما بين 18-70 عامًا، مشددة على أنه لا يمكن إصدار التصريح لمن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70 عامًا.

بدوره، أوضح باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق ورئيس لجنة السياحة الدينية، أنه فى ظل الإجراءات الأحترازية التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمجهودات التى بذلتها لمكافحته، وتنظيم رحلات العمرة فى ظل إجراءات صارمة، لن تسمح بتواجد أعداد كبيرة خلال موسم الحج المقبل، ولكن من المرجح أن تسمح بأعداد قليلة للغاية من كل دولة، وذلك كتنظيم رمزى لشعائر الحج ليس أكثر.

واضاف السيسي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما يعتقده البعض بأنها ستسمح بالتنظيم بأعداد الحجاج كما كان من قبل فهذا خاطئ، لافتًا إلى أن المملكة تعتمد حتى الآن على فحص فيروس كورونا - المسحة - كشرط لأداء العمرة، ومازالت تدرس إمكانية الاعتماد على اللقاح المضاد للفيروس، خلال رحلات أو موسم الحج المقبل.

موضوعات متعلقة

بعد وفود 10 ملايين معتمر.. هل تشهد السعودية انفراجة فى موسم الحج

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

أول تعليق من فتاة المترو بعد حبس المتحرش 3 سنوات (فيديو)


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

هشام عزمى: الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعى فى قلب خطط الدولة

الشاعر السعودى جبران محمد على بضيافة برنامج اقرأ معانا

انطلاق فعاليات «ملتقى الشعراء - دورة الشاعر صلاح عبد الصبور».. الليلة

صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء