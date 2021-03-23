افتتاح 3 مواقع بمشروع العائلة المقدسة

قال المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، والمنسق الوطني لإحياء مسار العائلة المقدسة، إن نقاط مسار العائلة المقدسة جاهزة بنسبة 100% من كافة النواحي الإنشائية والفنية، ولكن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سيقومان بافتتاح النقاط بأنفسهم، مما يؤكد اهتمام الدولة بالمشروع.وأضاف «الجندي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم افتتاح 3 مواقع حتى الآن، وهم سمنود بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تل بسطا بمحافظة الشرقية، وكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ.وأوضح أنه من المقرر أن يتم الافتتاح خلال الأسبوع القادم، حيث يتم افتتاح المواقع بمنيا وأسيوط وبعد ذلك افتتاح مصر القديمة وشجرة مريم وكنيسة مسطرد، وبعد ذلك سيتم افتتاح الـ3 أديرة بوادي النطرون، وفي النهاية الفاراما وذلك سيتم تحديد المواعيد على حسب جداول الوزيران، وما سيتفقان عليه لحرصهما على القيام بافتتاح النقاط.