للشباب حتى 34 سنة.. «القوى العاملة» تطلب أخصائيي تسويق لشركة بالمنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المشاريع الصغيرة بالمنيا، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أخصائيين تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 34 سنة.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01208006120، أو التوجه لمقر الشركة خلف بنك القاهرة، شارع الجمهورية، المعصرة، المنيا.