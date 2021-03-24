مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-3-2021

مواعيد قطارات الوجه القبلى اليوم

مواعيد قطارات الوجه البحري اليوم





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- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11:15 صباحا.

- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12:30 ظهرا. - قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11:15 صباحا.- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12:30 ظهرا.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد قطارات الأربعاء 24-3-2021، وهي تعد من أهم وسائل المواصلات الأساسية بالنسبة للمواطن المصرى بشكل يومي، ومن إحدى أفضل الوسائل التي يقبل عليها المواطن للتنقل بين المحافظات على مستوى الجمهورية.لديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار وخطوط القطارات اليوم في الوجه القبلي والبحري، وإليكم التفاصيل:- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحًا.- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرًا.- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 4 مساءً.- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 5:15 مساءً.- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساءً.- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساءً.- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 5 صباحًا.- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6 صباحًا.- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 صباحًا.- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه من القاهرة الساعة 8:35 صباحا.