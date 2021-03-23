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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فيديوجراف يوضح حالات حرمان الموظف من تقييم ممتاز

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 م
الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيديوجراف يوضح حالات عدم حصول الموظف العام على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

أوضح الجهاز أنه في حال ما إذا كان الموظف من شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية فلا يجوز منحه تقرير أداء بمرتبة ممتاز طالما تم توقيع أى جزاء عليه خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.

أضاف أنه بالنسبة لباقى الوظائف، لو تم توقيع جزاء الخصم من الأجر على موظف لمدة أو مدد أكثر من 3 أيام أو أى جزاء أشد، فلا يجوز منحه تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز عن السنة نفسها ويحرم الموظف أيضًا فى حال اتيحت له فرصة تدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتازه بنجاح.

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