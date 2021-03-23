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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البوستر الدعائي لمسلسل «ولاد ناس»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:12 م
ولاد ناس
ولاد ناس
دعاء عبد المقصود
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ولاد ناس" البوستر الدعائي الرسمي للعمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل تدور أحداثه حول مشاكل التعليم والمدارس الدولية في مصر وقضية التعليم، وعلاقة الآباء بالأبناء في ظل متغيرات التكنولوجيا، التي أثرت بشكل كبير على العلاقات الشخصية والأسرية.

ويُشارك في بطولة "ولاد ناس"، نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبد الحليم وآخرين، إلى جانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني والفنان بيومي فؤاد ألفت عمر، لقاء سويدان، ومن سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.

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