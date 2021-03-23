الجيش الإسرائيلي: نسبة تصويتنا في انتخابات الكنيست الأعلى منذ 20 عامًا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن نسبة التصويت لديه في انتخابات الكنيست، التي جرت اليوم الثلاثاء، وانتهت عملية التصويت فيها بحلول الساعة 10 مساء هي الأعلى في العشرين سنة الأخيرة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بلغت نسبة التصويت 77%، مقابل الانتخابات الأخيرة عام 2020، والتي بلغت فيها نسبة التصويت 70% فقط"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة التي تجرى في إسرائيل، خلال عامين، وتشهد منافسة قوية بين نتنياهو وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.وقالت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي إنه على الأرجح لن يتم الإعلان عن النتائج النهائي للانتخابات قبل يوم الجمعة المقبل.