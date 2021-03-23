14 دولة ترفع وارداتها من مصر خلال 2020

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دول العالم التى سجلت الصادرات المصرية إليها ارتفاعًا بنهاية العام الماضى، رغم تراجع القيمة الإجمالية لصادرات مصر التى سجلت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه.وتركزت زيادة صادرات مصر فى 14 دولة خلال 2020، مقارنة بالعام السابق عليه، ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية:ارتفعت صادرات مصر لقبرص لـ 153.9 مليون دولار خلال 2020 مقابل 47.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 106.1 مليون دولار خلال عام.وارتفعت الصادرات لروسيا من 351.5 مليون دولار عام 2020 لـ 415.7 مليون دولار عام 2019.سجلت الصادرات لسلوفينيا ارتفاعًا من 124 مليون دولار عام 2019 لـ 148.6 مليون دولار عام 2020.كما ارتفعت الصادرات المصرية لألمانيا إلى 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 615.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه.كما ارتفعت الصادرات لنيوزلاند لـ 135.2 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 112.7 مليون دولار.وبلغت الصادرات المصرية للصين 616.6 مليون دولار خلال 2020، مقابل 546.4 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 405.1 مليون دولار خلال 2020 مقابل 122.1 مليون دولار خلال 2019.كما سجلت الصادرات لـ تايوان 81.1 مليون دولار عام 2020 مقابل 48 مليون دولار 2019، وبلغت الصادرات للبرازيل 213 مليون دولار عام 2020 مقابل 182.6 مليون دولار عام 2019.قدرت الصادرات للأرجنتين 193.1 مليون دولار عام 2020 مقابل 113.6 مليون دولار 2019، وارتفعت صادرات مصر لاستراليا 233.5 مليون دولار عام 2020 مقابل 30.6 مليون دولار عام 2019.