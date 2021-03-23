سعيد النقيب رئيسا للاتحاد المحلي للعاملين بالعاصمة الإدارية

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إسناد ولاية الاتحاد المحلي للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي.وكان الاتحاد قرر خلال اجتماعه الأخير، تأسيس اتحادين محليين، الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام 29 اتحادا منتشرة في جميع المحافظات.ويأتي قرار تأسيس الاتحادين العماليين الجديدين في إطار تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية في جميع مواقع العمل والإنتاج والمواقع الصناعية والإدارية التي تضم أعدادا كبيرة من العمال.