أحمد خالد صالح: «كلام حمايا اقتطع من سياقه.. وكنت بصور أنا مصاب بكورونا»

طمأن الفنان أحمد خالد صالح جمهوره على صحته وصحة زوجته الفنانة هنادي مهنا، قائلًا: «الحمد لله كويسين والأعراض عند هنادي تراجعت بعد يومين صعبين ونسير على تناول العلاج وفقًا للبرتوكول المعلن من وزارة الصحة».وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «بالنسبة لي لم يكن لدي أعراض بعد الإصابة سوى بعض التكسير، وأسير على البرتوكول منذ 4 أيام».وحول المتسبب في نقل العدوى للآخر، قال: «الله أعلم لو حاولنا نجاوب على ده هندخل في دايرة مش هندخل منها هنفضل نلف حوالين نفسينا كتير وربنا يعيدنا منها على خير».كما حسم الجدل المثار حول نزوله لاستكمال تصوير دوره في مسلسل رمضان أثناء إصابته بكورونا، قائلا: «بعيدًا عن المثار على السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين، كنت بنزل أصور وأنا مصاب بس كلام حمايا الموسيقار هاني مهنا اقتطع من سياقه، ووضع في مانشيت أثار الجدل ومنطقيًا استحالة هيقول حد الكلام ده إلا لوكان قاصد يضر الشخص».