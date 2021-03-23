رئيس جامعة جنوب الوادي يمنع التعامل مع منتحلي صفة «صحفي»

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارًا تم تعميمه على عمداء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، أكد خلاله على الالتزام بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين المصرية أو صحفي يتبع لجريدة تابعة للهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، بعد إظهار ما يثبت ذلك حرصًا على وصول ونشر المواد الإعلامية عبر أماكنها الشرعية المتعارف عليها، وفي استجابة لنقابة الصحفيين وحملة "مش صحفي".وأكد "غرباوي" أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية في حربها على الشائعات التي تهدد الأمن القومي، واستجابة لمبادرة نقابة الصحفيين وحملة "مش صحفي" التي أطلقها شباب الصحفيين، حيث إن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين خاطب المحافظات والجامعات بعدم التعامل مع منتحلي مهنة صحفي والكيانات الوهمية التي ليس لها غطاء شرعي، نظرًا لما يمثله ذلك من خطورة على الأمن العام بسبب نشر معلومات مغلوطة تؤثر على استقرار مجتمعاتنا، مؤكدًا أن جامعة جنوب الوادي تدعم كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الشائعات التي تهدد الأمن القومي للبلاد.يذكر أن حملة "مش صحفي" تم تدشينها في عام 2018 لمواجهة صحافة وإعلام "بير السلم"، والقضاء على ظاهرة انتشار منتحلي المهنة، وتوعية الجميع بضرورة تحري الدقة في التعامل مع من يدعون عملهم بوسائل الإعلام، وحثهم على التعامل مع العاملين تحت التمرين بالصحف المعترف بها أو من يحملون عضوية نقابة الصحفيين.