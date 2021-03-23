«النقل»: تشديد الإجراءات الاحترازية في المترو والسكك الحديدية

أعلنت وزارة النقل اليوم، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال الموجة الثانية.وأوضحت وزارة النقل أن هناك تعليمات مشددة من وزير النقل لهيئة السكك الحديدية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تعقيم وتطهير القطارات والمحطات وصالات حجز التذاكر، حرصا من الوزارة على سلامة وآمان الركاب.وأضافت وزارة النقل أن شركة المترو تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم القطارات يوميا قبل خروجها من الورش وكذلك محطات الوجهي البحري والقبلي.