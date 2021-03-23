رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسلق 3 موظفين لمديرية الطب البيطرى بالمنوفية لخداع لجنة التفتيش

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:49 م
مديرية الطب البيطرى
مديرية الطب البيطرى
ولاء القاضى
طباعة
في سابقه لم تحدث من قبل، أقيل على أثرها مدير ببيطري بالمنوفية، وذلك بسبب دخوله العمل متسلقًا سور فاصل المديرية والسجن المركزي بشبين الكوم، وإحداث ارتباك لحرس السجن؛ نظرًا لتسلقه السور مع إثنين آخرين، طبقًا لمذكرة الطب البيطري.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت الموافق 212021، عقب صدور تعليمات من الدكتور عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، لمدير إدارة الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، بالمرور على الموظفين المكلفين بالحضور اليوم بغرفة الطوارئ، وحصر جميع العاملين المتواجدين والغير متواجدين بمقر عملهم بالإدارات المختلفة، علمًا بأن العاملين في ذلك اليوم يتقاضون نظير تواجدهم بالعمل أجر إضافي علاوة على مايتقاضونه من راتب.

وبالانتهاء من عملية الحصر تسلل إلى المديرية 3 من العاملين متسلقين سور ملاصق للسجن المركزي بشبين الكوم، وقفزوا للمديرية لإثبات تواجدهم بالعمل، وإثبات وجودهم في المديرية وعدم خروجهم دون إذن مسبق، ومن بينهم مدير الشئون القانونية.

وجاء في نص المذكره الخاصة بالواقعة، أن هذا التصرف أحدث بلبلة أمنية وارتباك للأمن، بالإضافة إلى خروج هؤلاء العاملين على مقتضى الواجب الوظيفي وإهدار لكرامة الوظيفة العامة، وانتهى التحقيق إلى صدور قرار المديرية رقم 50 بتاريخ 2412021، بمجازاة بعض العاملين لثبوت المخالفة في حقهم.

وتم عرض أمر مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الطب البيطري، لبحث عدم صلاحيته لشغل منصب مدير الإدارة، وندب أحد الباحثين القانونين بالدرجه الأولى لتصريف أعمال الإدارة، وتم مجازاته بخصم 15 يومًا من راتبه، بالإضافة إلى خصم 10 أيام لموظفين كانا معه في الواقعة، وكذلك توقيع جزاءات مختلفه على مجموعة من الموظفين.

وبتاريخ 1522021 توجهت لجنة لتنفيذ قرار تسليم إدارة الشئون القانونية لأحد الباحثين امتنع مدير الإدراة عن ذلك وعطل سير العمل، مما استدعى مدير المديرية، إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه في الواقعة، وأصدر مدير المديرية قرارًا بمجازاته لثبوت المخالفة.
تعليمات
تعليمات
تعليمات
تعليمات
تعليمات
تعليمات
تعليمات
تعليمات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

أحمد خالد صالح: «كلام حمايا اقتطع من سياقه.. وكنت بصور أنا مصاب بكورونا»

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «تبديد صمت معتم» لــ برنار مازو فى نسخته العربية

هشام عزمى: الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعى فى قلب خطط الدولة

الشاعر السعودى جبران محمد على بضيافة برنامج اقرأ معانا

انطلاق فعاليات «ملتقى الشعراء - دورة الشاعر صلاح عبد الصبور».. الليلة