تسلق 3 موظفين لمديرية الطب البيطرى بالمنوفية لخداع لجنة التفتيش

في سابقه لم تحدث من قبل، أقيل على أثرها مدير ببيطري بالمنوفية، وذلك بسبب دخوله العمل متسلقًا سور فاصل المديرية والسجن المركزي بشبين الكوم، وإحداث ارتباك لحرس السجن؛ نظرًا لتسلقه السور مع إثنين آخرين، طبقًا لمذكرة الطب البيطري.وتعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت الموافق 212021، عقب صدور تعليمات من الدكتور عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، لمدير إدارة الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، بالمرور على الموظفين المكلفين بالحضور اليوم بغرفة الطوارئ، وحصر جميع العاملين المتواجدين والغير متواجدين بمقر عملهم بالإدارات المختلفة، علمًا بأن العاملين في ذلك اليوم يتقاضون نظير تواجدهم بالعمل أجر إضافي علاوة على مايتقاضونه من راتب.وبالانتهاء من عملية الحصر تسلل إلى المديرية 3 من العاملين متسلقين سور ملاصق للسجن المركزي بشبين الكوم، وقفزوا للمديرية لإثبات تواجدهم بالعمل، وإثبات وجودهم في المديرية وعدم خروجهم دون إذن مسبق، ومن بينهم مدير الشئون القانونية.وجاء في نص المذكره الخاصة بالواقعة، أن هذا التصرف أحدث بلبلة أمنية وارتباك للأمن، بالإضافة إلى خروج هؤلاء العاملين على مقتضى الواجب الوظيفي وإهدار لكرامة الوظيفة العامة، وانتهى التحقيق إلى صدور قرار المديرية رقم 50 بتاريخ 2412021، بمجازاة بعض العاملين لثبوت المخالفة في حقهم.وتم عرض أمر مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الطب البيطري، لبحث عدم صلاحيته لشغل منصب مدير الإدارة، وندب أحد الباحثين القانونين بالدرجه الأولى لتصريف أعمال الإدارة، وتم مجازاته بخصم 15 يومًا من راتبه، بالإضافة إلى خصم 10 أيام لموظفين كانا معه في الواقعة، وكذلك توقيع جزاءات مختلفه على مجموعة من الموظفين.وبتاريخ 1522021 توجهت لجنة لتنفيذ قرار تسليم إدارة الشئون القانونية لأحد الباحثين امتنع مدير الإدراة عن ذلك وعطل سير العمل، مما استدعى مدير المديرية، إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه في الواقعة، وأصدر مدير المديرية قرارًا بمجازاته لثبوت المخالفة.