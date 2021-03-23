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سياسي

برلماني: مبادرة سداد ديون الغارمات هدية للمرأة المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:42 م
الغارمات
الغارمات
أشرف لاشين
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قال عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن المبادرة التي أطلقها الحزب بالتعاون مع «حماة الوطن» استهدفت سداد ديون الغارمات للتخفيف عنهن وعودتهن لأسرهم من جديد.

وأضاف عفيفي في تصريح لـ«الدستور» أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع حل لأزمة الغارمات على مستوى الدولة خلال حضوره احتفالية الأم المثالية.

وأشار إلى أن هذه الحملة هدية من مستقبل وطن وحماة الوطن للمرأة المصرية تقديرا لدورها في المجتمع وردا لجميلها وذلك تزامنا مع 3 مناسبات في شهر مارس لتكريم المرأة المصرية وهي يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وأكد أن الإفراج عن الغارمات وسداد ديونهن يأتي في إطار محاولة لم الشمل لآلاف من الأسر المصرية التي عانت فقدان وغياب الأمهات الغارمات وللحفاظ على تماسك الأسر المصرية.

وتابع: «الغارمات ليس لهن أي ذنب سوى أنهن حملن على عاتقهن مسئولية الأسرة في محاولة للحفاظ على تماسكها فلجأن للاقتراض لظروف قهرية وكثير منهن لم يتمكن من السداد ولذلك تحولن لغارمات وقبعن خلف القضبان».

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